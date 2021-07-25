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Российские олимпийцы заняли пятое место в медальном зачете по итогам второго дня ОИ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:35
Спорт
Российские олимпийцы заняли пятое место в медальном зачете по итогам второго дня ОИ
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 25 июля. Российские спортсмены поднялись на пятое место в общем медальном зачете по результатам второго дня летней Олимпиады. Всего у россиян семь медалей.

Россияне смогли завоевать одну золотую медаль, четыре серебряных и две бронзовых. В этом году олимпийцы из России выступают на Олимпийских играх под флагом ОКР.

По итогам второго дня лидерами зачета стали спортсмены из Китая, на счету которых 11 медалей, шесть из них — золотые. Второе место занимает Япония (всего шесть медалей, пять из которых — золото), а третье место досталось США (десять медалей, из которых четыре золотых).

Первую золотую медаль для своей команды завоевала стрелок Виталина Бацарашкина, установившая новый олимпийский рекорд. С победой спортсменку поздравил президент России Владимир Путин.

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россия олимпиада медали
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