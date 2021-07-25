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Британские медики назвали новую категорию людей, которые умирают от коронавируса

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:01
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Общество
Британские медики назвали новую категорию людей, которые умирают от коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Лондон, 25 июля. Новый тип пациентов, которые стали умирать от коронавирусной инфекции, назвали врачи из Великобритании.

Летальные исходы при коронавирусе участились у людей, которые не прошли вакцинацию от заболевания. Возраст таких пациентов составляет от 40 лет и старше, отметили британские медики.

Исследователи из США ранее установили способ проникновения коронавирусной инфекции в человеческий мозг. Дело в том, что патоген разрушает нейронные связи в органе. Для проведения исследования ученые использовали компьютерную модель.

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ученые вакцинация коронавирус
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