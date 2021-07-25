Британские медики назвали новую категорию людей, которые умирают от коронавируса

Лондон, 25 июля. Новый тип пациентов, которые стали умирать от коронавирусной инфекции, назвали врачи из Великобритании.

Летальные исходы при коронавирусе участились у людей, которые не прошли вакцинацию от заболевания. Возраст таких пациентов составляет от 40 лет и старше, отметили британские медики.

Исследователи из США ранее установили способ проникновения коронавирусной инфекции в человеческий мозг. Дело в том, что патоген разрушает нейронные связи в органе. Для проведения исследования ученые использовали компьютерную модель.