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Журналист Бабицкий рассказал о крушении планов Зеленского по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 25 июля 2021 16:53
Политика
Журналист Бабицкий рассказал о крушении планов Зеленского по «Северному потоку — 2»
wikipedia.org  /  Andrew Butko / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 июля. Планам президента Украины Владимира Зеленского по усилению санкций против «Северного потока — 2» не было суждено сбыться, уверен журналист Андрей Бабицкий.

Колумнист прокомментировал перенос встречи украинского лидера с американским коллегой Джо Байденом. Он сообщил о крушении планов Зеленского по трубопроводу. По мнению журналиста, соглашение между Вашингтоном и Берлином по проекту усугубило ситуацию. Бабицкий раскрыл реакцию Киева на сделку между сторонами.

«Сегодня в украинских пабликах в Сети и даже на вполне официальном уровне творится нечто неописуемое: депутаты, политологи, журналисты наперебой пишут о предательстве Западом Украины и демократии в собственных узкоэгоистических интересах. Настоящий массовый психоз!» — констатировал колумнист.

Ранее бывший министр Украины Сергей Терехин назвал истинную причину беспокойства Киева из-за «СП-2». По словам экс-чиновника, волнения связаны с утратой «фактора сдерживания» России.

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Все новости / Политика / Журналист Бабицкий рассказал о крушении планов Зеленского по «Северному потоку — 2»
украина сша зеленский Северный поток — 2
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