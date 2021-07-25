Журналист Бабицкий рассказал о крушении планов Зеленского по «Северному потоку — 2»

Москва, 25 июля. Планам президента Украины Владимира Зеленского по усилению санкций против «Северного потока — 2» не было суждено сбыться, уверен журналист Андрей Бабицкий.

Колумнист прокомментировал перенос встречи украинского лидера с американским коллегой Джо Байденом. Он сообщил о крушении планов Зеленского по трубопроводу. По мнению журналиста, соглашение между Вашингтоном и Берлином по проекту усугубило ситуацию. Бабицкий раскрыл реакцию Киева на сделку между сторонами.

«Сегодня в украинских пабликах в Сети и даже на вполне официальном уровне творится нечто неописуемое: депутаты, политологи, журналисты наперебой пишут о предательстве Западом Украины и демократии в собственных узкоэгоистических интересах. Настоящий массовый психоз!» — констатировал колумнист.

Ранее бывший министр Украины Сергей Терехин назвал истинную причину беспокойства Киева из-за «СП-2». По словам экс-чиновника, волнения связаны с утратой «фактора сдерживания» России.