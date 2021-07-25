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Мракобесное бескультурье: Милонов отреагировал на марш обнаженных женщин в США
Шоу-бизнес
Мракобесное бескультурье: Милонов отреагировал на марш обнаженных женщин в США
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

В наши дни абсолютно мракобесное бескультурье с извращениями в Соединенных Штатах лезет изо всех щелей. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Собеседник прокомментировал новость, что обнаженные модели пройдутся маршем по улицам Нью-Йорка в рамках перформанса уличного художника.

«В наше время и без того достаточно явлений, когда форма побеждает над содержанием. Это [перформанс] является закономерностью, если посмотреть все последние тенденции, то становится понятно, что этот случай не такой уж и особенный. Могу сказать, что это еще не самое отвратительное. Гораздо более отвратительно — 30 трансгендеров, которые в составе сборной США поехали на Олимпиаду [в Токио]», — сообщил депутат.

Виталий Милонов также отметил, что в данной необычной художественной выставке есть и положительный момент.

«И то, и другое — ненормально. Это отсутствие стыда, отсутствие культуры. Это абсолютно мракобесное бескультурье с извращениями лезет изо всех щелей сейчас в Соединенных Штатах. Что ж, можно сказать, что нация, у которой такие марши, побеждать ни в чем не умеет уже. Поскольку США являются нашим геополитическим противником и соперником, то это можно только приветствовать. Пусть разлагаются, убивают собственную мораль. Государство без морали существовать не может», — пояснил собеседник ФАН.

Мракобесное бескультурье: Милонов отреагировал на марш обнаженных женщин в США
ru.wikipedia.org  / joiseyshowaa / CC BY-SA 2.0

В завершение он предостерег соотечественников, которые могут задумать устроить подобные «художества» в России.

«Для таких художников у нас найдутся другие художники из МВД Центрального административного округа в Москве. У нашего МВД ощущение эстетики присутствует, поэтому они не позволят подобной безвкусице появиться на улицах Москвы и Петербурга», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил результаты недавнего опроса ВЦИОМ. Согласно данным центра, порядка четверти россиян считают, что геев и лесбиянок нужно лечить.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мракобесное бескультурье: Милонов отреагировал на марш обнаженных женщин в США
сша милонов
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