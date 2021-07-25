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Главком ВМФ РФ Евменов назвал время начала праздничного салюта в Кронштадте
Армия
Главком ВМФ РФ Евменов назвал время начала праздничного салюта в Кронштадте
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Кронштадт, 25 июля. Артиллерийский салют в честь Дня ВМФ РФ начнется в Кронштадте в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Согласно информации в пресс-службе Минобороны РФ, праздничный салют в Кронштадте начнется после орудийного выстрела из Петропавловской крепости.

Известно, что сигнал подадут воспитанники Нахимовского военно-морского училища при участии главы учебного заведения, заслуженного ветерана ВМФ РФ вице-адмирала запаса Алексея Максимука.

Также сообщалось, что ранее в Балтийске прошел зрелищный военно-спортивный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России. Гости мероприятия могли наблюдать траление фарватера, атаку вертолетом Ка-27ПЛ подлодки условного противника, атаку субмарины малым противолодочным кораблем, также они увидели элементы артиллерийского боя.

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