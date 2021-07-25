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Макрон ответил протестующим против ужесточения антикоронавирусных мер во Франции
Политика
Макрон ответил протестующим против ужесточения антикоронавирусных мер во Франции
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 25 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал манифестации против введения санитарных пропусков.

По его словам, французы, которые выступают против расширения действия санитарных пропусков в стране, ведут себя абсолютно безответственно. Такая позиция несет в себе негативные последствия для всего общества.

«Никакая свобода невозможна без выполнения определенных обязанностей. Если человек хочет быть свободен, то единственное, что ему следует сделать — вакцинироваться», — сказал он.

Игнорирование этого принципа является эгоизмом, резюмировал он.

Стоит отметить, что Макрон потерял популярность среди молодежи из-за ужесточения мер по COVID-19. Уровень его электоральной поддержки рухнул на 13%.

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