Макрон ответил протестующим против ужесточения антикоронавирусных мер во Франции

Париж, 25 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал манифестации против введения санитарных пропусков.

По его словам, французы, которые выступают против расширения действия санитарных пропусков в стране, ведут себя абсолютно безответственно. Такая позиция несет в себе негативные последствия для всего общества.

«Никакая свобода невозможна без выполнения определенных обязанностей. Если человек хочет быть свободен, то единственное, что ему следует сделать — вакцинироваться», — сказал он.

Игнорирование этого принципа является эгоизмом, резюмировал он.

Стоит отметить, что Макрон потерял популярность среди молодежи из-за ужесточения мер по COVID-19. Уровень его электоральной поддержки рухнул на 13%.