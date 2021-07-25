Нежелательные фонды США работают с активистами из РФ через Грузию

Глава признанного в РФ нежелательной организацией Free Russia Foundation Наталья Будаева (Арно) анонсировала новый набор на программу помощи активистам правозащитных движений, вынужденных покинуть родину из-за профессиональных рисков, которые представляют собой систему шелтеров в Грузии.

«Программа Тбилиси Шелтер Сити направлена на временное перемещение в безопасное место (Тбилиси, Батуми, Телави — Грузия), создание условий для профессионального развития и психологического восстановления правозащитников, а также призвана снизить риски и помочь правозащитникам покинуть на некоторое время небезопасную среду», — говорится в анонсе на сайте.

Организаторы дают активистам три месяца, чтобы восстановиться физически и психологически, обзавестись работой и постоянным жильем, в течение этого срока их предполагают учить и платить им стипендию. Программа обучения довольно обширная, включает тренинговую работу по темам правозащитной деятельности, обмен опытом с грузинскими НПО как одними из сильнейших в регионе, плюс налаживание связей с единомышленниками из стран ЕС, английский язык, навыки вождения.

Ориентирован новый шелтер в основном на граждан России, но, как сказано в документе, претендовать на место и оставлять заявки могут также граждане Украины, Таджикистана, Киргизии, Армении и стран Восточной и даже Западной Европы, где в последние годы «ситуация с правами человека сильно ухудшилась».

«Основными бенефициарами проекта являются правозащитники, гражданские активисты, адвокаты, культурные деятели и журналисты из Центральной Азии, Беларуси, Украины, России и Южного Кавказа. В 2021 году команда проекта начала реализацию программы для бенефициаров из Средиземноморского региона, Центральной и Восточной Европы и Балкан. Проект был основан в 2016 году и предоставил услуги более чем 150 правозащитникам и членам их семей», — написано на сайте шелтеров.

Предполагается, что большинство активистов, прошедших обучение, вернутся и продолжат работу в собственных странах, лишь в исключительных случаях допускается, что человек эмигрирует, взяв с собой семью.

Кто платит

Шелтеры курируют две неправительственные организации — Center for Participation and Development и Truth Hounds. Их представители работают с участниками как психологи и тренеры. И пусть в анонсе грузинской программы шелтеров говорится, что политических активистов не приглашают, цели, заявленные «материнскими» фондами, так же имеют отношение к политике, как к правам человека и развитию ценностей гражданского общества.

«Центр участия и развития» является неправительственной организацией, которая была создана 8 лет назад группой активистов гражданского общества, экспертов и общественных деятелей с различным профессиональным опытом из Грузии, США и Европы. Центр призывает к новой политике и практическим подходам в вопросах толерантности, гражданства и разнообразия, сочетая вызовы и ресурсы для адекватного развития гражданского общества в Грузии», — пишут о себе создатели фонда.

Сотрудники центра были наблюдателями на муниципальных выборах Грузии в 2017 году и намерены дальше продолжать работать в таком качестве.

Truth Hounds с офисом в Киеве занимаются в основном «расследованиями преступлений на почве ненависти в Украине», на сайте есть даже «карта военных преступлений» на территориях, неподконтрольных Киеву. Виновными, разумеется, всегда оказываются представители донбасских республик. Миссию формулируют коротко и афористично: охота за правдой, преследование преступников, защита беззащитных.

Но интереснее всего — спонсоры НПО, помогающие шелтеру человеческими и материальными ресурсами, занимаются именно политикой, причем глобальной политикой, даже не скрываясь и принимая участие в воспитании лояльной к США элиты в странах, где работают.

На сайте CPD указаны в числе партнеров посольства Нидерландов, Евросоюза, Германии, Чешской республики, Open Society Джорджа Сороса (признан нежелательным в РФ). Кроме того, их поддерживают несколько организаций, распределяющих гранты и напрямую связанных с правительством США.

cpdinfo.ge / Center for Participation and Development

USAID — Агентство по международному развитию США, подчиняется напрямую Госдепу. В России работало до 2012 года под собственной вывеской, после скандала с вмешательством в выборы и требований Москвы закрылось, но все еще числится в кураторах многих организаций, признанных иноагентами.

В 2020 году появилась информация, что USAID выделит 7,5 миллиона долларов Грузии для работы против России. Предполагалось, что это станет частью плана по наращиванию напряженности на постсоветском пространстве и глобальной стратегии агентства по борьбе с российским влиянием в мире, сформулированной в 2019 году.

GMF — Германский фонд Маршалла США, признанный нежелательной организацией в России. С 70-х годов прошлого века организация занималась подрывом советского влияния в глобальном масштабе. Но после падения СССР несколько утратила свое значение и влияние. Сейчас продолжает организовывать «рабочие поездки» и обучающие семинары в сопредельных с Россией государствах и бывших колониальных странах, особенно в период выборов или обострения локальных конфликтов. Известно, что фонд запустил совместно с USAID программу «Balkan Trust for Democracy» на сумму в 25 миллионов долларов, хотя руководители структуры утверждают, что она подчинена сейчас «чисто благотворительным целям».

NED1 — Национальный фонд развития демократии (США), также признанный в РФ нежелательным. Весной высшие функционеры NED в беседе с российскими пранкерами признались, что возлагали большие надежды на структуры Алексея Навального, долгие годы формировали широкую сеть лояльных себе активистов в России и намерены работать в этом направлении дальше, проникая «глубоко в провинцию».

C 2016 по 2020 год NED выделил около 1,6 миллиарда рублей проамериканским НКО в России, при том, что нежелательным он является с 2015 года. Даже беглое изучение списка тех, кто был связан со структурами NED в мире позволяет понять: под развитием институтов демократии фонд понимает лишь возможность влиять на политику в странах, где работают они сами или их подопечные.

Уже побывавшие в грузинских шелтерах активисты благодарят за своевременную помощь, включая качественное медицинское обслуживание, недоступное в их собственных странах, и поддержку психологов в ситуации выгорания.

В анонсе шелтера отдельно упомянуто, что политических активистов в убежищах не ждут: только правозащитников, журналистов, общественников, деятелей культуры. Тем не менее известно, что именно в Грузию уехали многие члены ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) после прекращения существования организации в России. Ранее туда нередко приезжали отдыхать и работать представители прочих оппозиционных движений.

Формат шелтера — убежища — предполагает возможность не раскрывать адреса домов и имена участников программы публично, о чем организаторы и уведомляют. Вероятнее всего, прошедшим обучение порекомендуют хранить эти подробности в секрете и по возвращении на родину. Российское законодательство не может обязать рассказать, что человек без доступа к гостайне делал за границей, с кем общался и где жил, а признанные нежелательными в России фонды и НПО не являются таковыми в Грузии — напротив, там к ним лояльны и дружественны на высшем уровне. Истинного состава обитателей убежища общественность может и не узнать никогда, если организаторы настаивают, что это важно для их безопасности.

В свете повышенного внимания к иностранным агентам, а также сокращения возможностей откровенно прозападных структур работать в России формат «выездных каникул» в безвизовую страну с приятным климатом, невысокой стоимостью жизни и заявленными стремлениями к демократии американского образца становится удачной альтернативой более дорогим поездкам в Евросоюз. Тем более, что NED и прочие структуры очень заинтересованы в воспитании нового поколения активистов, способных стать проводниками целей организаций в России.

1 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.