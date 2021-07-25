Украинские капитаны резиновых лодок с завистью смотрели парад ВМФ России

После распада Советского Союза Украина нежданно для себя стала обладательницей третьего по мощи флота на Черном море. Однако через 30 лет флот страны превратился в «москитный флот», состоящий фактически только из американских резиновых изделий.

В момент распада Советского Союза Черноморский флот представлял собою сильнейшую, даже по нынешним меркам, боевую единицу: 833 корабля практически всех классов, включая 28 подводных лодок; 400 самолетов и вертолетов морской авиации. На флоте служили около 100 тысяч человек личного состава. Только одной морской пехоты было порядка двух тысяч человек. В 1997 году президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма поделили Черноморский флот: 81,7% досталось РФ, а 18,3% — Украине.

Киеву досталось 43 боевых корабля, 132 судна, в том числе катеров, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов, одна подводная лодка. Значительную часть полученного Киев пустил «на гвозди» или попросту продал. Некоторые корабли были переданы Грузии. Так, ракетный катер проекта 206МР в комплекте с 4 ПКР П-15М «Термит» стал «Тбилиси». Также Украина продала Китаю фактически достроенный (на 70%) авианосец «Варяг». Теперь он стоит на вооружении КНР и носит название «Ляонин».

mil.gov.ua /

За годы независимости Украины состав ее Военно-морских сил пополнился лишь одним крупным боевым кораблем — фрегатом «Гетман Сагайдачный», который закладывался на керченском судостроительном заводе «Залив» как сторожевой корабль и был спущен на воду в марте 1992 года. Остальные суда, за исключением двух катеров — «Бердянск» и «Аккерман» (спущены на воду в 2015-м) — были построены во время существования Советского Союза.

Стоит ли говорить, что Украина за годы своей независимости растеряла весь свой флот? ВМС страны находились в таком упадке, что американцам пришлось передавать украинцам свои списанные катера. Одна из последних поставок — десять скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.

Мечты о флоте

Сегодня, 25 июля, в Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад, приуроченный к 325-летию создания Российского флота. В мероприятии принимали участие 4 тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Среди участников главного военно-морского парада — ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Впервые в параде приняли участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Естественно, что за парадом наблюдали и в соседней стране. Так, известный украинский политический обозреватель, публицист и журналист Елена Маркосян рассказала, что на мероприятие, которое прошло в Санкт-Петербурге, с завистью смотрели и моряки ВМС Украины, которые сегодня вынуждены командовать резиновыми лодками, любезно предоставленными США.

«Сегодня наши капитаны резиновых лодок смотрят парад ВМФ РФ. Знаю, что смотрят, и понимаю, что чувствуют. Держитесь, ребята. Вы любите море, вы любите службу, вы знаете, что достойны большего. Конечно, нищая страна не может дать флоту корабли. Она покупает списанные ледоколы, поддерживая деньгами наших стариков чьи-то имперские амбиции. Но я знаю, что придет и ваше время. Просто нужно понять — самыми сильными становятся те армии, которые защищают не власть с ее гнилыми утопиями, а народ и его благополучие. Будет у нас такая власть — будут и у вас корабли и катера, ходить на которых по морям и рекам вы мечтаете по-настоящему», — написала она в Facebook.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Примечательно, что пользователи украинского сегмента социальной сети также начали активно комментировать парад в честь Дня ВМФ России. Люди пишут, что украинский флот может стать сильным, только если страна станет частью РФ.

«Будет, в составе России», — написала Ольга Скачко.

«Смотрели и плакали с мужем. А ведь и у нас это все могло бы быть. Теперь же радуемся секонд-хенду. Противно и унизительно!» — заявила Галина Пономаренко.

«Не будет на Украине таких кораблей. Не будет. Николаевская судоверфь рассчитана на такой объем работы, который по плечу был только СССР. Маленькое государство, которым является Украина, просто не может финансово содержать такую махину. Осталось только одно — покупать резиновые плоты», — отметил Николай Лысенко.

Парад в честь Дня Военно-морских сил показал, почему сегодня с флотом Российской Федерации считаются все страны Запада.