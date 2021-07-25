Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 17:42
17:41
Происшествия
Глава СК взял под личный контроль дело о смерти министра Приамурья Курдюкова
17:40
Общество
Топ звездных пар, раздражающих россиян
17:36
Армия
Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
17:35
Весь мир
Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию
17:33
Происшествия
Пожарные спасли девушку из горящего дома в центре Петербурга
17:33
Общество
Нежелательные фонды США работают с активистами из РФ через Грузию
17:33
Общество
Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
17:32
Весь мир
Ливийская национальная армия усиливается на юге страны для борьбы с террористами
17:31
Политика
Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
17:29
Экономика
В ЦБ предположили, что банковские вклады заменят биржу для части инвесторов
Все новости

В Харькове из-за русской речи произошел скандал

  /   Обновлено: 25 июля 2021 16:53
Политика
В Харькове из-за русской речи произошел скандал
dr.city.kharkov.ua  /  Департамент реєстрації Харківської міської ради

Харьков, 25 июля. Поход жительницы Харькова в магазин привел к очередному скандалу на Украине. Посетительница киоска пожаловалась на отказ от обслуживания из-за языковых разногласий.

Продавщица одного магазина не стала общаться с посетительницей из-за претензии. Харьковчанке не понравилась русская речь сотрудницы торговой точки и она решила отказать в просьбе найти мелкие купюры. В ответ работница киоска послала украинку в Бандерштадт из-за нападок на речь.

«Когда услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском», ее порвало. Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт», — написала посетительница в соцсетях.

Позже женщина решила пожаловаться директору магазина, но начальница бросила трубку, услышав украинскую речь. Теперь харьковчанка готовит претензию из-за инцидента.

Ранее политолог Дмитрий Выдрин рассказал о причинах угнетения русского языка на Украине. По словам эксперта, это связано с желанием местных политиков нажиться на «независимости» страны. Они стараются искоренить русский язык ради увеличения собственного капитала. Однако его уничтожение на Украине невозможно, убежден политолог.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Харькове из-за русской речи произошел скандал
украина скандал язык
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru