Харьков, 25 июля. Поход жительницы Харькова в магазин привел к очередному скандалу на Украине. Посетительница киоска пожаловалась на отказ от обслуживания из-за языковых разногласий.

Продавщица одного магазина не стала общаться с посетительницей из-за претензии. Харьковчанке не понравилась русская речь сотрудницы торговой точки и она решила отказать в просьбе найти мелкие купюры. В ответ работница киоска послала украинку в Бандерштадт из-за нападок на речь.

«Когда услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском», ее порвало. Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт», — написала посетительница в соцсетях.

Позже женщина решила пожаловаться директору магазина, но начальница бросила трубку, услышав украинскую речь. Теперь харьковчанка готовит претензию из-за инцидента.

Ранее политолог Дмитрий Выдрин рассказал о причинах угнетения русского языка на Украине. По словам эксперта, это связано с желанием местных политиков нажиться на «независимости» страны. Они стараются искоренить русский язык ради увеличения собственного капитала. Однако его уничтожение на Украине невозможно, убежден политолог.