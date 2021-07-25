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Новая реальность: вакцинация, QR-коды и что с этим делать. Николай Стариков
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Новая реальность: вакцинация, QR-коды и что с этим делать. Николай Стариков
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Новая реальность: вакцинация, QR-коды и что с этим делать. Николай Стариков

Новый выпуск программы «По-СтАриковски» автор и ведущий Николай Стариков посветил нашей новой реальности: вакцинация, QR-коды и связанные с этим трудности.

Что делать, если вы проживаете в одном регионе, а зарегистрированы в другом, как привиться? Почему государственные механизмы, которые по сути должны упрощать порядок действий при вакцинации и получении документов, работают дают сбой? Ответить на эти и не только вопросы попытается гость программы — журналист, политолог, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Кроме того, собеседники затронут и международную повестку: что происходит сейчас в Афганистане, о чем договаривались Вашингтон и Берлин по «Северному потоку — 2» и зачем президент Молдавии Майя Санду сразу после выборов и своей победы наградила посла США?

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