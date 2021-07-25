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Видео с места обрушения аттракциона на жителей Ирландии появилось в Сети
Происшествия
Видео с места обрушения аттракциона на жителей Ирландии появилось в Сети
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Белфаст, 25 июля. Аттракцион обрушился на людей в парке развлечений в Северной Ирландии. Видео с места произошедшего появилось в Сети.

Происшествие случилось в минувшую субботу в парке развлечений Planet Fun в гавани Каррикфергус. Механизм аттракциона Star Flyer вылетел за пределы периметра, ударился о строение и упал на отдыхающих.

В результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых есть дети. Расследованием происшествия будет заниматься специальная комиссия.

Маленький ребенок выпал из окна девятого этажа многоэтажного дома в Балашихе. В результате падения малыш получил несовместимые с жизнью травмы, сообщало РИАМО.

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