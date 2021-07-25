«Курортный сезон провален»: украинские фейки о Крыме разбились о стену правды

С момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошло уже более семи лет, однако на Украине продолжают раскручивать фейки о происходящем на российском полуострове. Сегодня на просторах соцсетей в украинской среде практически всегда можно встретить рассказ какого-нибудь блогера о том, что происходит в республике по его версии, или видео, наспех собранное из отрывков комментариев пользователей.

Чаще всего это касается новостей об «отсутствии туристов», соответственно, о якобы провальном курортном сезоне. Проблема для пропагандистов только в том, что любые фантазии украинских блогеров о Крыме всегда можно разбить фактами, против чего они не в состоянии что-то противопоставить, передает корреспондент ФАН.

Так, например, было с Крымским мостом, который для большей части населения Украины долго не существовал, но после ввода конструкции в эксплуатацию все встало на свои места.

Первый распространенный миф, как уже было сказано, касается отсутствия туристов. Для этого на YouTube-канале одного из украинских блогеров были использованы фотографии, сделанные на полупустой набережной Ялты в 20-х числах июля, когда температура днем на солнце достигала 45 градусов по Цельсию. Кроме того, тогда еще был запрет на купание на многих пляжах города из-за последствий потопа, поэтому многие люди просто не выходили на улицу без надобности.

В связи с этим толпы туристов, прогуливающихся по набережной Ялты, действительно было тяжело встретить в дневное время. Об этом даже говорилось в местных пабликах, где люди также жаловались на невероятную жару.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Но киевские пропагандисты решили это использовать для своей, по всей видимости, недалекой аудитории, заявляя, что якобы при Украине такого никогда не было, и, мол, «посмотрите, до чего Россия Крым довела». Такой контент всегда вызывает необычайную радость у украинского «патриотического» общества, поэтому подобного рода записи в Сети публикуются достаточно часто.

Однако украинские блогеры отказываются публиковать не только видео, но и даже фото с вечерней набережной Ялты, когда аномальная жара спадает и люди выходят гулять. Впрочем, это касается и многих других курортов Крыма. Действительно, зачем показывать, что набережная забита отдыхающими. Кстати, на сегодняшний день Крым посетили уже порядка четырех миллионов туристов, и сезон обещает быть успешным.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также украинские фейки часто касаются отсутствия воды и электричества в Крыму (такое действительно наблюдалось, но в течение всего нескольких дней из-за аномальных ливней в июне). Украинские пропагандисты продолжают их распространять даже после проливных дождей, что обрушились на полуостров в прошлом месяце и заполнили водохранилища. Сейчас проблем с наличием воды в республике практически нет, не считая моментов, когда идут ремонтные или пусконаладочные работы.

Что касается электричества, то короткие отключения света действительно были в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Ялте и Саках, но подачу электроэнергии быстро восстанавливали. Эта ситуация также была связана с аномальной жарой, из-за чего все одновременно начали пользоваться охлаждающими электроприборами.

В связи с этим увеличившаяся в несколько раз нагрузка на сеть приводила к локальным аварийным отключениям света. Сейчас погода в Крыму стала менее жаркая, поэтому ситуация успела стабилизироваться и отключений больше не производится.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что украинцы нашли способ незаконно заработать на туристах и жителях Крыма. Для этого они носят ростовые костюмы и притворяются парковщиками.