Папа Римский в проповеди рассказал о важности Олимпиады

Ватикан, 25 июля. Глава католической церкви Папа Римский Франциск упомянул Олимпиаду в воскресной проповеди. Понтифик рассказал о значении Игр и благословил участников соревнований.

Летняя Олимпиада стартовала в Токио 23 июля. Именно этой теме Папа Римский посвятил часть своей проповеди. Понтифик выступил на площади Святого Петра и заявил, что Олимпийские игры имеют особую важность на фоне пандемии.

«Во время пандемии эти Игры посылают сигнал надежды, универсального братства в свете здорового спорта. Да благословит бог организаторов, спортсменов и всех тех, кто вносит вклад в этот большой праздник спорта», — заявил Папа Римский.

Воскресная проповедь собрала на площади большое количество пожилых слушателей. Поводом послужила месса, которая прошла впервые по случаю Всемирного дня дедушек. Рабочий график Папы Римского был урезан из-за недавней операции на кишечнике, которую перенес понтифик.

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