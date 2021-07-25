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Объявившая о разводе Бородина наслаждается отпуском в Турции
Шоу-бизнес
Объявившая о разводе Бородина наслаждается отпуском в Турции
instagram.com  /  @borodylia

Бодрум, 25 июля. Известная телеведущая Ксения Бородина уехала на отдых в Турцию на фоне развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Компанию артистке составили подруги и дочери.

Антистресс-тур звезды «Дома-2» проходит в турецком городе Бодрум, где артистка не отказывает себе в удовольствиях. О каждом дне под палящим солнцем она рассказывает в своем Instagram-аккаунте.

Ежедневно Бородина выкладывает снимки в смелых нарядах — черном обтягивающем мини-платье, откровенном сарафане с высоким разрезом. Однако больше всего поклонников впечатлил черный купальник-монокини, выгодно подчеркивающий осиную талию и выдающиеся формы звезды. Фанаты пришли в восторг от увиденного.

«Шикарная фигура. Какие восхитительные ножки!»;

«Надеюсь, вы по-настоящему наслаждаетесь отпуском. Вы его заслужили, и это круто»;

«Очень красивая, ухоженная, жизнерадостная, с правильными жизненными принципами девочка. К черту того идиота, который тебя потерял», — эмоционально отметили пользователи.

Несмотря на второй развод, Бородина все еще верит в любовь, о чем недавно рассказала своим фолловерам. В очередной публикации телеведущая призвала своих поклонников не переставать верить в сильные чувства и в «своего человека».

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