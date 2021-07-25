Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 17:42
17:41
Происшествия
Глава СК взял под личный контроль дело о смерти министра Приамурья Курдюкова
17:40
Общество
Топ звездных пар, раздражающих россиян
17:36
Армия
Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
17:35
Весь мир
Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию
17:33
Происшествия
Пожарные спасли девушку из горящего дома в центре Петербурга
17:33
Общество
Нежелательные фонды США работают с активистами из РФ через Грузию
17:33
Общество
Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
17:32
Весь мир
Ливийская национальная армия усиливается на юге страны для борьбы с террористами
17:31
Политика
Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
17:29
Экономика
В ЦБ предположили, что банковские вклады заменят биржу для части инвесторов
Все новости

Шугалей рассказал, почему Украина выпала из повестки США

  /   Обновлено: 25 июля 2021 16:54
Политика
Шугалей рассказал, почему Украина выпала из повестки США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 июля. США рассматривают Украину исключительно в качестве политического инструмента, надобность в котором пока исчерпана, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Так в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» он прокомментировал решение Белого дома перенести встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Шугалей отметил, что в Киеве делают очень большую ставку на США, тогда как американцы преследуют на мировой арене лишь собственные интересы. Им безразлична судьба украинцев. Более того, сейчас у Вашингтона есть другие проблемы.

«События в мире развиваются быстро – для США вновь стала актуальной тема Афганистана, куда они пришли, чтобы «строить демократию» вместе с союзниками по НАТО. В текущий момент Украина для США не слишком интересна. В качестве демонстрации некоторого уважения Байден встретится с Зеленским, но когда для этого найдется время», — объяснил глава ФЗНЦ.

Шугалей рассказал, почему Украина выпала из повестки США
Федеральное агентство новостей  / 

Он также подчеркнул, что повестка, которую пытается продвигать в отношениях с США Зеленский, давно утратила актуальность. В частности, это касается вопросов строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон еще в июне дал понять, что не станет расширять санкции в отношении участников проекта.

Ранее Максим Шугалей рассказал о причинах вывода американского вооруженного контингента из Афганистана и дальнейших перспективах республики.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Шугалей рассказал, почему Украина выпала из повестки США
украина сша зеленский байден ФЗНЦ шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru