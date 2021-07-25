Шугалей рассказал, почему Украина выпала из повестки США

Санкт-Петербург, 25 июля. США рассматривают Украину исключительно в качестве политического инструмента, надобность в котором пока исчерпана, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Так в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» он прокомментировал решение Белого дома перенести встречу президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Шугалей отметил, что в Киеве делают очень большую ставку на США, тогда как американцы преследуют на мировой арене лишь собственные интересы. Им безразлична судьба украинцев. Более того, сейчас у Вашингтона есть другие проблемы.

«События в мире развиваются быстро – для США вновь стала актуальной тема Афганистана, куда они пришли, чтобы «строить демократию» вместе с союзниками по НАТО. В текущий момент Украина для США не слишком интересна. В качестве демонстрации некоторого уважения Байден встретится с Зеленским, но когда для этого найдется время», — объяснил глава ФЗНЦ.

Федеральное агентство новостей /

Он также подчеркнул, что повестка, которую пытается продвигать в отношениях с США Зеленский, давно утратила актуальность. В частности, это касается вопросов строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон еще в июне дал понять, что не станет расширять санкции в отношении участников проекта.

Ранее Максим Шугалей рассказал о причинах вывода американского вооруженного контингента из Афганистана и дальнейших перспективах республики.