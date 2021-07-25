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Памфилова объяснила, почему гордится своей работой
Политика
Памфилова объяснила, почему гордится своей работой
cikrf.ru  /  Пресс-служба ЦИК России

Москва, 25 июля. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова призналась, что не видит личной жизни и поглощена работой, которой гордится.

В разговоре с саратовским депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко председатель ЦИК рассказала, что буквально пропадает на работе, которой очень гордится. Однако ей приходится со всех сторон слушать «сплошную демагогию», указала она.

«Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать, чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально», — сказала Памфилова в беседе с депутатом.

Ранее Памфилова назвала иск партии «Яблоко» к ЦИК России абсурдным и «подленьким». Она обратила внимание на безответственный характер обращения политического объединения.

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