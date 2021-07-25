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Японские медики начали тестировать таблетки от COVID-19 на людях

  /   Обновлено: 25 июля 2021 16:15
Общество
Японские медики начали тестировать таблетки от COVID-19 на людях
pixabay.com  /  jarmoluk

Токио, 25 июля. Японская компания «Сионоги» (Shionogi & Co) заявила о начале испытаний таблеток против коронавирусной инфекции на людях.

Исполнительный директор «Сионоги» Исао Тешироги сообщил, что этот препарат следует принимать один раз в день. Он рассказал, что в теории благодаря этим таблетками вирус должен быть нейтрализован в течение пяти дней.

Специалист подчеркнул, что препарат подавляет активность протеазы — фермента, благодаря которому COVID-19 копирует себя внутри человеческих клеток. Он отметил, что в испытании планируют задействовать от 50 до 100 здоровых добровольцев. Скорее всего, испытания продлятся до 2022 года, передает газета Wall Street Journal.

Как ранее сообщалось, ученые из Израиля обнаружили лекарства, которые могут победить COVID-19 на 100%. Препараты, которые используют при лечении рака и атеросклероза, могут быть эффективны против коронавируса.

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япония таблетки препарат коронавирус
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