Парад — это святое: кто пришел отметить День ВМФ в Петербурге

Петербуржцы и гости города пришли на набережную Невы, чтобы своими глазами увидеть одно из самых масштабных событий года — парад в честь Дня Военно-морского флота России.

Среди зрителей можно было найти не только любопытных туристов, но и настоящих моряков. День ВМФ является для них профессиональным праздником, и они стараются не пропускать ни один парад.

«Мы служили в городе-герое Севастополе. Это было очень давно, с 1979 по 1982 год. Мы каждый год, пять или шесть лет подряд ходим на парад», — вспоминает старшина первой статьи Вячеслав Лапин.

«Мы служили на флоте. Парад — это гордость за нашу страну. Это красиво, это прекрасно. Поэтому мы здесь. А служил я на Черноморском флоте», — рассказывает посетитель парада Сергей.

Вместе с моряками приезжают и их жены. Парад в честь Дня ВМФ становится для них настоящим семейным праздником. Пожалуй, главными зрителями стали дети — они завороженно наблюдали за военными кораблями.

«Мы следуем за своими мужьями. Куда они, туда и мы. Для них служба в Военно-морском флоте — это что-то невероятное. Важнее всех праздников. Мы каждый год приезжаем сюда, каждый год отмечаем, ходим. Дети смотрят на кораблики и салюты, довольные», — раскрывают жены моряков Мария и Оксана.

Перед зрителями прошли более 50 судов. Часть из них — иностранные гости, которые приехали из восточных и азиатских стран — Ирана, Пакистана и Индии. Своим масштабом присутствующих поразил ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой десантный корабль «Петр Моргунов».

«Я приехала с Анапы вчера на самолете. Это святое. Здорово, здорово. Мощь наша российская, гордость!» — делится эмоциями зрительница Нина Бондаренко.

По-настоящему ярким завершением парада стала авиашоу. В небо поднялись 48 летательных аппаратов, пилоты продемонстрировали мастерство пилотирования и новые модели. Перед зрителями пролетели противолодочный самолет Ил-38, самолеты-амфибии, несколько видов вертолетов и истребители. Небо над Северной столицей окрасилось в российский триколор.