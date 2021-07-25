Алла Довлатова рассказала об экстремальном отдыхе в Сочи

Сочи, 25 июля. Известная российская актриса и телеведущая Алла Довлатова увлеклась экстримом. Артистка решила активно провести семейный отдых на Черноморском побережье.

В отличие от многих звезд, экс-ведущая программы «Девчата» решила попробовать все развлечения курортного города Сочи. Во время отпуска она вела активную трансляцию в соцсети Instagram, где рассказывала об активном досуге.

В один из первых дней Довлатова вместе с дочерью полетали на парасейлинге, поднявшись в небо на 350 метров. Затем с семьей она отправилась на рыбалку, а под конец отдыха звезда решила встать на доску.

«Я заразилась сапсерфингом. Решила, что дома найду возможность, чтобы хорошо научиться плавать на доске, а в следующем году удивить всех у нас на пляже», — рассказала артистка.

Несмотря на постоянную активность, телеведущая не забывала о своих привычках — делала зарядку и активно занималась фитнесом по утрам на пляже. Она отметила, что заядлых спортсменов у моря были единицы.

Восстановиться на курорте артистка решила после перенесенного коронавируса нового типа. В начале лета артистка рассказала, что после перенесенной болезни чуть не лишилась волос. В связи с этим она обратилась за помощью к трихологу.