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Алла Довлатова рассказала об экстремальном отдыхе в Сочи
Шоу-бизнес
Алла Довлатова рассказала об экстремальном отдыхе в Сочи
alladovlatova.com  /  alladovlatova.com

Сочи, 25 июля. Известная российская актриса и телеведущая Алла Довлатова увлеклась экстримом. Артистка решила активно провести семейный отдых на Черноморском побережье.

В отличие от многих звезд, экс-ведущая программы «Девчата» решила попробовать все развлечения курортного города Сочи. Во время отпуска она вела активную трансляцию в соцсети Instagram, где рассказывала об активном досуге.

В один из первых дней Довлатова вместе с дочерью полетали на парасейлинге, поднявшись в небо на 350 метров. Затем с семьей она отправилась на рыбалку, а под конец отдыха звезда решила встать на доску.

«Я заразилась сапсерфингом. Решила, что дома найду возможность, чтобы хорошо научиться плавать на доске, а в следующем году удивить всех у нас на пляже», — рассказала артистка.

Несмотря на постоянную активность, телеведущая не забывала о своих привычках — делала зарядку и активно занималась фитнесом по утрам на пляже. Она отметила, что заядлых спортсменов у моря были единицы.

Восстановиться на курорте артистка решила после перенесенного коронавируса нового типа. В начале лета артистка рассказала, что после перенесенной болезни чуть не лишилась волос. В связи с этим она обратилась за помощью к трихологу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Довлатова рассказала об экстремальном отдыхе в Сочи
отдых довлатова экстрим
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