Подводная экспедиция из Тулы изучит в Крыму место крушения старинного линкора

Тула, 25 июля. Юбилейная исследовательская подводно-археологическая экспедиция на крымский мыс Тарханкут стартует в понедельник, 26 июля. Историки из Тулы в пятнадцатый раз направятся к месту крушения корабля «Святой Александр».
Судно 18-го века затонуло у крымских берегов. Линкор разбился о камни в своем первом же выходе на большую воду. Тульские историки сумели выяснить место крушения. С тех пор регулярно туда направляются экспедиции.
«В 2005-м году мы обнаружили остатки корабля, этому предшествовали много лет работы в архиве. Судно сохранилось как материальный комплекс корабля 18-го века, хотя ничем себя в плавании не проявило. Мы ныряем, смотрим, собираем информацию. Корабль разломило, на рифе осталась малая часть, а многое не найдено. Беседуем с рыбаками, местными жителями. Разброс остатков почти на 5 километров по берегам бухты. Есть, чем заниматься. Помимо места крушения «Святого Александра» мы выяснили и локализовали место крушения императорской яхты «Ливадия». Оно было забыто, и именно тульская экспедиция установила это место», — рассказал ФАН о целях и задачах поездки руководитель экспедиции Олег Золотарев.
Экспедиция проходит под флагом Русского географического общество при поддержке Черноморского флота. Членам тульской экспедиции разрешено разместиться на Тарханкутском маяке. Там исследователи базируются уже несколько лет.
«Экспонаты, которые были нами найдены в предыдущие годы, выставлены в Севастополе. Например, подняли со дна мортиру. Это достаточно уникальная находка, небольшая чугунная пушка. Есть ядра, элементы обшивки, гвозди», — говорит Олег Золотарев о своеобразных трофеях прежних экспедиций.
На этот раз из Тулы в Крым отправится порядка тридцати человек. Для некоторых из них погружение станет первым опытом дайвинга. После прохождения обучения подводному плаванию новички смогут практиковаться, работая в составе экспедиции.
Ранее ФАН рассказывал об активистах, спасших историческую постройку в Туле. Силами неравнодушных горожан удалось сохранить водоразборную будку.