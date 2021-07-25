Подводная экспедиция из Тулы изучит в Крыму место крушения старинного линкора

Тула, 25 июля. Юбилейная исследовательская подводно-археологическая экспедиция на крымский мыс Тарханкут стартует в понедельник, 26 июля. Историки из Тулы в пятнадцатый раз направятся к месту крушения корабля «Святой Александр».

Судно 18-го века затонуло у крымских берегов. Линкор разбился о камни в своем первом же выходе на большую воду. Тульские историки сумели выяснить место крушения. С тех пор регулярно туда направляются экспедиции.

«В 2005-м году мы обнаружили остатки корабля, этому предшествовали много лет работы в архиве. Судно сохранилось как материальный комплекс корабля 18-го века, хотя ничем себя в плавании не проявило. Мы ныряем, смотрим, собираем информацию. Корабль разломило, на рифе осталась малая часть, а многое не найдено. Беседуем с рыбаками, местными жителями. Разброс остатков почти на 5 километров по берегам бухты. Есть, чем заниматься. Помимо места крушения «Святого Александра» мы выяснили и локализовали место крушения императорской яхты «Ливадия». Оно было забыто, и именно тульская экспедиция установила это место», — рассказал ФАН о целях и задачах поездки руководитель экспедиции Олег Золотарев.

из личного архива Олега Золотарева /

Экспедиция проходит под флагом Русского географического общество при поддержке Черноморского флота. Членам тульской экспедиции разрешено разместиться на Тарханкутском маяке. Там исследователи базируются уже несколько лет.

«Экспонаты, которые были нами найдены в предыдущие годы, выставлены в Севастополе. Например, подняли со дна мортиру. Это достаточно уникальная находка, небольшая чугунная пушка. Есть ядра, элементы обшивки, гвозди», — говорит Олег Золотарев о своеобразных трофеях прежних экспедиций.

из личного архива Олега Золотарева /

На этот раз из Тулы в Крым отправится порядка тридцати человек. Для некоторых из них погружение станет первым опытом дайвинга. После прохождения обучения подводному плаванию новички смогут практиковаться, работая в составе экспедиции.

Ранее ФАН рассказывал об активистах, спасших историческую постройку в Туле. Силами неравнодушных горожан удалось сохранить водоразборную будку.