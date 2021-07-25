В Сети высмеяли располневшего Джигана в трусах с американским флагом

Москва, 25 июля. Популярный рэп-исполнитель Денис Устименко, известный как Джиган, развеселил поклонников новым видео в Сети. Артист похвастался умением прыгать в воду.

Музыкант активно отдыхает в компании близких. В одном из новых видео он показал, как с разбегу ныряет в бассейн. Запись ведется сверху, откуда движения располневшего рэпера кажутся совсем нелепыми. Подтягивая полосатые плавки, он разбегается и с кувырком залетает в бассейн. От прыжка разлетаются брызги.

После публикации в Stories Instagram Джигана видео довольно быстро пропало, после чего активно стало распространяться в фан-аккаунтах и различных Telegram-каналах. Поклонники со смехом восприняли акробатические способности своего кумира. Многие отметили, что плавательные трусы музыканта выглядят весьма непатриотично, особенно во время Олимпиады.

«Это очень забавно. Джига выиграл главную медаль по чиллу. Браво»; «Смешной, конечно, но у меня вопрос — Джига совсем не патриот? Носить американские трусишки, когда наши спортсмены за золото на Олимпиаде воюют»; «Чилльный чемпион. Вообще крутой. Катится как колобок, и брызги в разные стороны», — иронично отметили поклонники музыканта.

В последнее время оскандалившийся артист ведет себя как примерный семьянин. Все свои вылазки и поездки он организовывает совместно с женой, моделью Оксаной Самойловой, и детьми. Однако недавно поклонники заподозрили музыканта в притворстве. Джиган показался им несчастливым на фотографиях с празднования свадьбы друзей.