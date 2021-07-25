Никита Джигурда рассказал о роли в его жизни творчества Владимира Высоцкого

Узнав о смерти советского поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого, 19-летний Никита Джигурда испытал энергетический взрыв в груди. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам актер театра и кино, исполнитель песен.

В день смерти всенародно любимого артиста актер рассказал о том, какую важную роль творчество легендарного человека сыграло в его жизни.

«Владимир Высоцкий для меня, особенно в юности, стал тем учителем, тем воином света, который научил меня и защищаться, и дал на вооружение свои песни. Так сложилась судьба, что я познакомился с отцом Владимира Высоцкого. Он меня любил и подарил мне стихи сына, которые он не успел спеть. Я написал по ним цикл песен», — сообщил собеседник.

Никита Джигурда поделился воспоминаниями, как он пережил известие о смерти поэта.

«Я с 13 лет был подсажен старшим братом, Сергеем Джигурдой, на песни Владимира Высоцкого и с тех пор не расстаюсь с его творчеством. В 1980 году, когда Владимир Высоцкий ушел в мир иной, мне было 19 лет. Когда Сергей пришел и сказал, что Владимира Высоцкого с нами нет, у меня в груди произошел какой-то энергетический взрыв и голос внутри сказал: «Теперь твоя очередь». Я знал весь его репертуар. Вышел в Киеве на площадь, тогда она называлась Октябрьской революции, и стал петь песни Высоцкого и свои, посвященные ему», — рассказал актер.

instagram.com / @instadzhigurda

По его словам, поэзия культового исполнителя оказывала прямое влияние на его жизнь и в дальнейшем.

«Потом я поехал в Москву. На Ваганьково и 25 июля, и 25 января пел песни. Люди воспринимали на ура. С одним годом театрального киевского образования поступил в Щукинский театральный институт, был принят в театр на Таганку лично главным режиссером Юрием Любимовым на все роли Высоцкого. Потом Любимова лишили гражданства, и мои премьеры не состоялись, хотя были репетиции. Из института меня исключили за то, что я выходил на Арбат и Ваганьково с песнями Высоцкого», — подытожил артист.

Ранее Никита Джигурда через ФАН поздравил с днем рождения заслуженного артиста РФ Олега Газманова. По словам собеседника, одна из отличительных черт знаменитого певца — талант создавать хиты.