Впервые за последние два года США могут назначить своего посла на Украине

Вашингтон, 25 июля. Администрация президента США Джо Байдена уже определилась с кандидатурой нового посла на Украине.

Новый посол США на Украине уже избран, и в настоящее время он проходит необходимые процедуры для утверждения назначения, сказал его предшественник Уильям Тейлор. По его словам, кандидатуру должен одобрить американский сенат.

«Сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената», — уточнил бывший посол США на Украине.

Постоянного посла США на Украине нет с мая 2019 года, когда бывший президент США Дональд Трамп отозвал главу дипмиссии Мари Йованович. Это произошло на фоне скандала между американским посольством и Генпрокуратурой Украины.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс не исключил «российский след» в массовом заражении американских дипломатов «гавайским синдромом». Он подчеркнул, что пока рано делать какие-то выводы.