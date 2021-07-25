Диетолог назвал оптимальное время для перерыва на обед

Москва, 25 июля. Все люди затрачивают на перерыв для обеда разное количество времени. Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, сколько должен длиться прием пищи.

Кто-то может есть долго и обстоятельно, кто-то и вовсе предпочитает пренебрегать обедом или перекусывать прямо за рабочим столом. Однако специалист считает, что оптимально на еду нужно тратить около 15-30 минут.

Это зависит от состава пищи, потребляемой человеком. По словам Диановой, если речь идет о кусковом мясе, то на него требуется больше времени в сравнении с котлетой или кусочком рыбы, поскольку человеку нужно более тщательно прожевывать курицу или говядину, передает радио Sputnik.

Врач-диетолог Ольга Деккер ранее перечислила главные правила здорового перекуса. Так, например, между приемами пищи должна быть пауза в несколько часов.