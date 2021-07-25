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Диетолог назвал оптимальное время для перерыва на обед
Общество
Диетолог назвал оптимальное время для перерыва на обед
pixabay.com

Москва, 25 июля. Все люди затрачивают на перерыв для обеда разное количество времени. Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, сколько должен длиться прием пищи.

Кто-то может есть долго и обстоятельно, кто-то и вовсе предпочитает пренебрегать обедом или перекусывать прямо за рабочим столом. Однако специалист считает, что оптимально на еду нужно тратить около 15-30 минут.

Это зависит от состава пищи, потребляемой человеком. По словам Диановой, если речь идет о кусковом мясе, то на него требуется больше времени в сравнении с котлетой или кусочком рыбы, поскольку человеку нужно более тщательно прожевывать курицу или говядину, передает радио Sputnik.

Врач-диетолог Ольга Деккер ранее перечислила главные правила здорового перекуса. Так, например, между приемами пищи должна быть пауза в несколько часов.

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