Фигуристка Туктамышева без макияжа обратилась к российским олимпийцам

Москва, 25 июля. Фигуристка Елизавета Туктамышева пожелала российским олимпийцам успехов в Токио. Чемпионка мира обратилась к спортсменам в естественном виде, без макияжа.

Большинство поклонников таланта фигуристки привыкли видеть ее с ярким сценическим макияжем или с фильтрами в социальной сети Instagram. Однако недавние Stories стали исключением, на одной из записей спортсменка предстала без макияжа и укладки. Свое лицо она раскрасила с помощью фильтров с логотипом Олимпиады и флагом России.

Звезда зимнего вида спорта обратилась к россиянам, выступающим на летней Олимпиаде. Она пожелала атлетам наслаждаться долгожданными Играми и не терять боевого духа.

«Пусть каждый день на Олимпиаде будет для вас незабываемым. Наслаждайтесь моментом, это ведь Олимпийские игры. Вся Россия с вами. Вперед!» — заявила Туктамышева в видео.

Ранее еще одна титулованная российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к сборной России на Олимпиаде в Токио. Она записала видео, в котором пожелала спортсменам «выдержки и терпения», новых рекордов.