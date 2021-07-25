Российский диетолог назвал продукты, которые могут спровоцировать сахарный диабет

Москва, 25 июля. Сахарный диабет развивается у человека из-за проблем углеводного обмена. заявила диетолог, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

Специалист объяснила, как не заработать это заболевание на фоне избыточной массы тела. В первую очередь, нужно изменить свое питание и отказаться от ряда продуктов.

Так, стоит избегать чрезмерного употребления фруктов, а также отказаться от кондитерских и хлебобулочных изделий. Кроме того, к диабету чаще всего приводит рафинированный сахар, добавила диетолог в беседе с Nation News.

Эксперты по питанию из США ранее указали на важность завтрака для больных диабетом второго типа. Главное — выбрать правильные продукты.