Меган Фокс вспомнила об инциденте, после которого отказалась от алкоголя

Лос-Анджелес, 25 июля. Актриса Меган Фокс поборола пристрастие к алкоголю. Звезда призналась, что 12 лет не употребляет спиртное после неудачного появления на церемонии вручения американской кинопремии.

Звезда блокбастеров Меган Фокс неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за эксцентричного поведения и пристрастия к алкоголю. Наиболее популярной выходкой актрисы является ее конфликт с режиссером Майклом Бэем, который лишил артистку роли во франшизе «Трансформеры» из-за ее высказывания о сходстве постановщика с Адольфом Гитлером.

Недавно Фокс призналась: она полностью отказалась от алкоголя 12 лет назад. Актриса вспомнила в подкасте WWW, что приняла столь непростое решение после инцидента на премии «Золотой глобус».

«На «Золотом глобусе» всегда ставят на стол гигантские бутылки шампанского. Я была так увлечена беседой, что не заметила, как выпила несколько бокалов. Тогда я была настроена агрессивно, сказала много ужасного. Я не должна была это говорить на красной дорожке», — поделилась актриса.

Фокс также объяснила, как ей удается поддерживать фигуру в форме. Звезда призналась, что месяц голодала ради осиной талии.

Недавно звезда продемонстрировала фигуру на кадрах с очередной фотосессии. Фокс украсила собой обложку глянцевого издания Basic.