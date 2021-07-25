Доктор Мамаева назвала безопасное время для солнечных ванн

Москва, 25 июля. Врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева назвала время, которое следует проводить на солнце, чтобы организм получил необходимую дозу витамина D.

В летнее время года для выработки витамина D достаточно принимать солнечные ванны по 30–40 минут в утренние часы, рассказала специалист. Она отметила, что под открытым солнцем не рекомендуется находиться после 12 часов дня, а в некоторых регионах — после 10 часов утра, передает телеканал «Звезда». Мамаева напомнила, что солнечные лучи могут нанести вред организму.

Она добавила, что человеческий организм не накапливает витамин D. При этом он быстро расходуется. Таким образом, человеку постоянно требуется его приток, подчеркнула врач.

Ранее педиатр Мамаева озвучила важное условие для выработки витамина D. Она считает, что он вырабатывается в организме только при движении.