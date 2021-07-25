Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 16:15
16:15
Политика
Памфилова объяснила, почему гордится своей работой
16:15
Общество
Японские медики начали тестировать таблетки от COVID-19 на людях
16:08
Происшествия
Водитель заживо сгорел после столкновения со стелой в Дзержинске
16:07
Шоу-бизнес
Алла Довлатова рассказала об экстремальном отдыхе в Сочи
16:06
Общество
Парад в честь Дня ВМФ показал, почему с флотом России считаются все страны Запада
16:05
Происшествия
На Стаса Барецкого совершено покушение возле Спаса на Крови в Петербурге
16:05
Шоу-бизнес
В Сети высмеяли располневшего Джигана в трусах с американским флагом
16:02
Политика
Впервые за последние два года США могут назначить своего посла на Украине
16:00
Общество
Мировая торговля под контролем: Вассерман рассказал об актуальных задачах ВМС России
15:58
Происшествия
Жилое здание загорелось на Лиговском проспекте в центре Петербурга
Все новости

Путин поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 25 июля 2021 16:00
Спорт
Путин поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину с олимпийским рекордом. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте Кремля.

Глава государства поздравил спортсменку, завоевавшую первую золотую медаль для сборной России, с блистательным триумфом. Президент пожелал победительнице новых достижений и всего наилучшего.

«От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали «золото» Игр XXXII Олимпиады в Токио», — сообщается на сайте.

Россиянка завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, набрав 240,3 очка. Олимпиада-2020 стала второй в карьере спортсменки. Во время летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году она завоевала серебро.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Путин поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио
путин олимпиада Бацарашкина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru