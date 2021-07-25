Путин поздравил Бацарашкину с золотой медалью на Олимпиаде в Токио

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину с олимпийским рекордом. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте Кремля.

Глава государства поздравил спортсменку, завоевавшую первую золотую медаль для сборной России, с блистательным триумфом. Президент пожелал победительнице новых достижений и всего наилучшего.

«От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали «золото» Игр XXXII Олимпиады в Токио», — сообщается на сайте.

Россиянка завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, набрав 240,3 очка. Олимпиада-2020 стала второй в карьере спортсменки. Во время летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году она завоевала серебро.