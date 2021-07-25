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Возлюбленную Тимати Катю Сафарову заметили на отдыхе с торговцем криптовалютой

  /   Обновлено: 25 июля 2021 15:49
Шоу-бизнес
Возлюбленную Тимати Катю Сафарову заметили на отдыхе с торговцем криптовалютой
instagram.com  /  @kat_safarova

Москва, 25 июля. Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова отправилась на курорт в компании миллионера Кристофера Ящинского. Избранницу рэпера Тимати заподозрили в романе с блогером.

Очередной сезон шоу «Холостяк» совсем недавно завершился на ТНТ победой модели Екатерины Сафаровой, которой удалось завоевать сердце рэпера Тимати. С тех пор зрители внимательно наблюдали за неторопливым развитием их отношений. Сперва звезды вместе появились на премии Муз-ТВ, а затем исполнитель подарил возлюбленной роскошное кольцо.

Тем не менее, вскоре пара стала все реже проводить время вместе. Недавно Сафарова и вовсе предпочла отдохнуть в компании миллионера Кристофера Ящинского, который отметил модель в Stories. На видео звезда махала в камеру рукой во время прогулки на яхте. Позднее ролик был удален, но бдительные пользователи Instagram заметили, что Сафарова проводила время без Тимати.

Теперь звезду подозревают в романе с миллионером. Ящинский прославился благодаря продаже криптовалюты. Кроме того, он является создателем популярного YouTube-канала на эту тему — MMCrypto. Несмотря на слухи о возможных отношениях, ни Ящинский, ни Сафарова не прокомментировали совместный отпуск.

Другая участница шоу «Холостяк» Адель Вейгер вспомнила о скандале вокруг теплых отношений Тимати с бывшей звездой проекта Марией Вебер. Модель прокомментировала слив совместных фото рэпера с подругой во время участия в программе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Возлюбленную Тимати Катю Сафарову заметили на отдыхе с торговцем криптовалютой
тимати холостяк Сафарова
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