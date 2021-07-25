Миротворцы ВС РФ возложили цветы к памятнику адмирала Исакова в Карабахе

Степанакерт, 25 июля. Российские миротворцы, представители духовенства и местные жители почтили память адмирала флота Ивана Исакова в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе.

В день 325-летия образования ВМФ России военнослужащие миротворческого контингента стали участниками митинга у бюста российского героя, который установлен на улице, носящей имя Исакова. Участники мероприятия почтили память минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику, передает телеканал «Звезда».

Отметим, что Иван Исаков является одним из самых известных советских военачальников, который внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне и развитие советского флота.

Ранее сообщалось, что миротворцы ВС РФ посетили с образовательной миссией школьный лагерь в Карабахе. Военнослужащие провели лекции и занятия для детей.