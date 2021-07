Британские ученые определили способность человека к выживанию без важного гена

Лондон, 25 июля. Ген ATG7 относится к числу важнейших. Он принимает участие в процессах переработки молекул. Его повреждение или отсутствие отражается на состоянии здоровья.

Группа генетиков из британского Университета Ньюкасла изучила принцип работы гена ATG7, участвующего в процессах аутофагии. Подробное описание результатов научной работы были приведено в издании The New England Journal of Medicine.

Аутофагия представляет собой процесс переработки отработанных внутриклеточных органелл и отдельных молекул. Активную роль в этой переработке играет ген ATG7, который встречается у мышей и людей. Как утверждают ученые, для грызунов он имеет большее значение. Так, при его отключении мыши погибают в течение дня. Люди же способны существовать и без него, однако они чаще страдают от заболеваний нервной системы.

