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Британские ученые определили способность человека к выживанию без важного гена

  /   Обновлено: 25 июля 2021 15:45
Наука
Британские ученые определили способность человека к выживанию без важного гена
pixabay.com

Лондон, 25 июля. Ген ATG7 относится к числу важнейших. Он принимает участие в процессах переработки молекул. Его повреждение или отсутствие отражается на состоянии здоровья.

Группа генетиков из британского Университета Ньюкасла изучила принцип работы гена ATG7, участвующего в процессах аутофагии. Подробное описание результатов научной работы были приведено в издании The New England Journal of Medicine.

Аутофагия представляет собой процесс переработки отработанных внутриклеточных органелл и отдельных молекул. Активную роль в этой переработке играет ген ATG7, который встречается у мышей и людей. Как утверждают ученые, для грызунов он имеет большее значение. Так, при его отключении мыши погибают в течение дня. Люди же способны существовать и без него, однако они чаще страдают от заболеваний нервной системы.

Как сообщалось ранее, ДНК современного человека не сильно отличается от ДНК других гоминидов. Ее уникальность составляет примерно семь процентов, что подтверждается результатами научных исследований.

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исследование генетика аутофагия
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