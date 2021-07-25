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Тхэквондистка Минина стала серебряной медалисткой ОИ-2020
Спорт
Тхэквондистка Минина стала серебряной медалисткой ОИ-2020
instagram.com  /  @tanuha_kudash

Токио, 25 июля. Финал соревнований по тхэквондо в весовой категории до 57 килограммов завершился победой американки Анастасии Золотич.

Российская тхэквондистка Татьяна Минина проиграла 18-летней американке Анастасии Золотич в финале ОИ-2020. Спортсменка из РФ впервые в карьере завоевала медаль Олимпийских игр. На данный момент в активе сборной России, выступающей под флагом ОКР, семь наград разного достоинства.

Летняя Олимпиада в Японии стартовала 23 июля. В турнире принимают участие около 15 тысяч спортсменов, в том числе 335 атлетов из России. Все соревнования в рамках ОИ-2020 проходят без зрителей.

Ранее Лариса Коробейникова завоевала бронзу летней Олимпиады в соревнованиях по фехтованию на рапирах. В поединке за третье место россиянка победила итальянку Аличе Вольпи.

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