На Стаса Барецкого совершено покушение возле Спаса на Крови в Петербурге

На Стаса Барецкого в Санкт-Петербурге было совершено неудачное покушение. Об этом в интервью ФАН рассказал сам президент Союза профессиональных ритуальных агентов. Он также предоставил в распоряжение редакции видео с происшествием, которое абсолютно случайно засняла его спутница.

По словам Барецкого, нападение было совершено в непосредственной близости от храма Спаса на Крови — там же, на набережной канала Грибоедова, расположен офис возглавляемой им НКО «СПРА». Президент организации затруднился дать однозначный ответ относительно мотивов злоумышленников, но подозревает, что это могли быть конкуренты по жестокому ритуальному бизнесу, который, по словам собеседника ФАН, «не терпит слабых».

«Я раскидал этих трех баранов как щенков, несмотря на то, что те были с арматуринами, — едва оправившись от шока заявил нам автор книги «Брат-3». — Думаю, это связано с моими недавними инициативами относительно внедрения «похоронных наборов»: сборных конструкций из пластика, представляющих собой гроб, крест и опалубку. Они должны произвести революцию на рынке ритуальных услуг и лишить заработка многих моих конкурентов».

На видео видно, как писатель подъезжает к ресторану, где его поджидают несколько мужчин с длинными железными предметами в руках. С криками «где бабки?!» они нападают на него с разных сторон. Барецкий достает из внутреннего кармана похожее на пистолет оружие, однако воспользоваться им не успевает: враги подошли вплотную. Несмотря на численное превосходство, президент Союза профессиональных ритуальных агентов сумел опрокинуть наземь одного из них и отобрать оружие у другого, обратив его против обидчика. Писатель нанес бандиту два удара арматурой по ногам, из-за чего тот потерял сознание и так и остался лежать на земле.

Федеральное агентство новостей /

«Все было организовано крайне по-любительски, — заметил собеседник ФАН. — Так что, возможно, это и не ритуальщики меня заказали — ведь в этом случае я бы как минимум лежал в больнице. Думаю, это могли бы быть поклонники певицы МакSим, которую я уже несколько раз обещал похоронить бесплатно. Многие оскорбились тогда, а зря — ведь я хотел сделать доброе дело. Этим дуракам бы на руках меня носить, а они с арматурой бросаются».

Ранее Барецкий рассказал ФАН, как разгрыз банку с пивом в корабле миллиардера Джеффа Безоса на земной орбите. По словам писателя, он заляпал своей жидкостью весь экипаж New Shepard, включая 82-летнюю Уолли Франк.