Создан ультразвуковой пластырь, предсказывающий сердечный приступ

Вашингтон, 25 июля. Научные сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) разработали эластичный ультразвуковой пластырь, помогающий диагностировать сердечно-сосудистые заболевания.

По словам специалистов, разработка представляет собой мягкий кусок ткани, который пациент крепит на шею или грудь. Таким образом устройство получает возможность фиксировать точные данные о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также контролирует биение сердца. При этом врачи имеют возможность получать всю информацию в режиме реального времени.

В пластырь встроен массив из миллиметровых ультразвуковых преобразователей. Благодаря фазированной антенне он имеет два типа работы. В одном режиме все преобразователи синхронизируются с целью передачи ультразвуковых волн, а в других они могут быть направлены на несинхронную передачу.

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