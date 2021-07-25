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Создан ультразвуковой пластырь, предсказывающий сердечный приступ
Общество
Создан ультразвуковой пластырь, предсказывающий сердечный приступ
pixabay.com  /  ElasticComputeFarm

Вашингтон, 25 июля. Научные сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) разработали эластичный ультразвуковой пластырь, помогающий диагностировать сердечно-сосудистые заболевания.

По словам специалистов, разработка представляет собой мягкий кусок ткани, который пациент крепит на шею или грудь. Таким образом устройство получает возможность фиксировать точные данные о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также контролирует биение сердца. При этом врачи имеют возможность получать всю информацию в режиме реального времени.

В пластырь встроен массив из миллиметровых ультразвуковых преобразователей. Благодаря фазированной антенне он имеет два типа работы. В одном режиме все преобразователи синхронизируются с целью передачи ультразвуковых волн, а в других они могут быть направлены на несинхронную передачу.

Россиянам ранее объяснили, можно ли прививаться от COVID-19 при заболеваниях сердца. Эта категория граждан попадает в особую группу риска по коронавирусу.

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пластырь болезни сердца диагностирование
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