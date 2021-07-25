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Вирусолог Викулов назвал единственный способ снизить количество смертей от COVID-19
Общество
Вирусолог Викулов назвал единственный способ снизить количество смертей от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 25 июля. Единственный эффективный способ снизить количество летальных исходов от коронавирусной инфекции назвал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, в России все еще низкий процент людей с иммунитетом к COVID-19. При этом мутации SARS-CoV-2 не считаются первопричиной случаев тяжелого протекания болезни.

«Ухудшение ситуации вызвано отсутствием иммунной прослойки, коллективного популяционного иммунитета, безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям», — подчеркнул Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Медик отметил, что справиться с пандемией поможет только массовая вакцинация. Вакцины способны защитить от новых вариантов коронавируса, напомнил он.

Как стало известно ранее, высокие темпы вакцинации от COVID-19 снизили нагрузку на стационары Петербурга. В Северной столице привились уже более 1,2 млн человек.

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россия пандемия коронавирус
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