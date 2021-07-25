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В Кронштадте открылась новая историческая площадка на «Острове фортов»
Армия
В Кронштадте открылась новая историческая площадка на «Острове фортов»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кронштадт, 25 июля. Открытие новой площадки «От парохода до атомохода» состоялось в рамках торжественной приемки второй очереди музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте.

На данный момент известно, что вторая очередь исторического парка включает новые площадки, повествующие о техническом развитии Военно-морского флота России.

«За время работы проект подтвердил свою историко-культурную значимость для гостей и жителей города», — заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов во время торжественного открытия комплекса.

Напомним, в прошлом году на «Острове фортов» была представлена Аллея героев российского флота в рамках первой очереди музейно-исторического парка. Имена героев флота и 11 тем из истории отечественного ВМФ легли в основу оформления аллеи.

Ранее сообщалось, что салют в честь Дня Военно-морского флота РФ прогремит в Петровском парке Кронштадта. По словам Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, залпы будут даны из города-крепости Кронштадт в 22:00.

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музей остров фортов от парохода до атомохода
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