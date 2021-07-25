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Задержание подозреваемого по делу о гибели главы минсвязи Приамурья сняли на видео

  /   Обновлено: 25 июля 2021 15:36
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Происшествия
Задержание подозреваемого по делу о гибели главы минсвязи Приамурья сняли на видео
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Благовещенск, 25 июля. Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нанесении смертельных травм министру цифрового развития и связи Амурской области Александру Курдюкову.

Кадры задержания 39-летнего подозреваемого Следственный комитет обнародовал в Сети.

По данным ведомства, Курдюков был избит 17 июля в одном из пансионатов в пригороде Благовещенска. По предварительной версии, мужчины поругались, и началась драка, в результате которой министр получил серьезные телесные повреждения, в том числе травму головы.

Медики доставили Курдюкова в больницу, где он скончался. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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