Задержание подозреваемого по делу о гибели главы минсвязи Приамурья сняли на видео

Благовещенск, 25 июля. Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нанесении смертельных травм министру цифрового развития и связи Амурской области Александру Курдюкову.

Кадры задержания 39-летнего подозреваемого Следственный комитет обнародовал в Сети.

По данным ведомства, Курдюков был избит 17 июля в одном из пансионатов в пригороде Благовещенска. По предварительной версии, мужчины поругались, и началась драка, в результате которой министр получил серьезные телесные повреждения, в том числе травму головы.

Медики доставили Курдюкова в больницу, где он скончался. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).