Российский невролог рассказал о перспективных методах реабилитации мозга

Екатеринбург, 25 июля. Технологии в будущем могут позволить врачам восстанавливать слух и зрение людей с помощью «чипирования». Специальные устройства уже тестируются.

Пациентов, утративших слух или зрение, в будущем будут лечить с использованием замещающих технологий. Такое мнение озвучил директор «Клиники института мозга», невролог Андрей Белкин.

По словам специалиста, такое лечение будет проводиться методом «чипирования». В качестве примера он приводит разработки компании Neuralink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Он утверждает, что подобные устройства могут помочь пациентам с параличом и повреждениями головного мозга. Чип успешно прошел испытания на обезьянах.

Ученые активно проводят исследования, направленные на облегчение состояния пациентов с параличом. Ранее группа американских нейробиологов сумела преобразовать мозговые волны парализованного человека в письменный текст.