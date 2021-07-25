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Российский невролог рассказал о перспективных методах реабилитации мозга
Наука
Российский невролог рассказал о перспективных методах реабилитации мозга
pixabay.com  /  geralt

Екатеринбург, 25 июля. Технологии в будущем могут позволить врачам восстанавливать слух и зрение людей с помощью «чипирования». Специальные устройства уже тестируются.

Пациентов, утративших слух или зрение, в будущем будут лечить с использованием замещающих технологий. Такое мнение озвучил директор «Клиники института мозга», невролог Андрей Белкин.

По словам специалиста, такое лечение будет проводиться методом «чипирования». В качестве примера он приводит разработки компании Neuralink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Он утверждает, что подобные устройства могут помочь пациентам с параличом и повреждениями головного мозга. Чип успешно прошел испытания на обезьянах.

Ученые активно проводят исследования, направленные на облегчение состояния пациентов с параличом. Ранее группа американских нейробиологов сумела преобразовать мозговые волны парализованного человека в письменный текст.

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здоровье мозг реабилитация мнение чипирование
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