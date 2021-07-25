Заслуженный юрист России встал на защиту британских журналистов из The Lancet

Британский медицинский журнал The Lancet назвали виновником пандемии коронавируса. По сообщениям ряда СМИ, с начала распространения COVID-19 у издания был эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждающим передачу патогена от человека к человеку, однако они не были опубликованы.

На защиту журналистов встал общественный деятель и заслуженный юрист России Иван Соловьев, заявив, что вопросы сейчас следует задавать другим людям.

«Мы же понимаем, что информацию, которая появляется у журналистов, кто-то принес. И дело журналиста — ее публиковать или не публиковать. Отвечать за то, что были получены сведения, которые могли облегчить течение пандемии и спасти жизни людей, должны те, кто эти данные изначально получил. И я отчасти могу понять и журналистов — им попалась информация, которая требовала перепроверки. А если бы эти сведения были ложными?» — рассуждает юрист.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

По мнению эксперта, проверить информацию на 100% не может ни один журналист, а без дополнительного альтернативного исследования The Lancet посеял бы панику среди народа. Поэтому решение — не давать ход этому материалу — кажется осторожным, но вполне разумным.

«Нашли кого осуждать. Разве у нас издательство борется с коронавирусом? У нас государственный штаб борется с коронавирусом. Гражданский долг того, кто получил эту информацию, не заключается в том, чтобы отнести ее в какое-то издательство. Он в том, чтобы передать ее соответствующим людям, которые имеют механизмы борьбы с коронавирусом. <…> Вот эти люди как раз и должны нести ответственность, потому что у них все сведения об опасности были, и они вместо того, чтобы их направить в государственные органы и ВОЗ, почему-то направили журналистам. Но надо не хайповать на них, а отправлять, наверное, тем, кто действительно может спасти людей», — говорит Соловьев.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Подобных новостей, как и многочисленных фейков о коронавирусе, будет появляться еще немало, убежден собеседник агентства. Конкуренция на международной арене, попытки скрыть истинное положение дел — за обвинительными публикациями и общественными обсуждениями может стоять многое, и здесь важно, как никогда, включать свою голову.

«В любом случае человечество извлекло определенные уроки из этого и будет более готово к появлению таких угроз. Наша страна, я считаю, очень достойно отработала все механизмы, которые были нужны. Мало того, что лучшие в мире вакцины сделали, так мы смогли еще и максимально вовремя все это купировать, чтобы наша экономика, которая и так под санкциями, просто не рухнула. Конечно, это очень сложное испытание, и, конечно, люди, понимающие, что что-то можно было раньше предупредить, будут искать и осуждать тех, у кого, казалось бы, эти сведения были. Но сложно говорить, что на начальном этапе вообще эти сведения заслуживали какого-то критического осмысления. Мы все знаем, что слухами земля полнится. Ну что тут хейтить английское издание?» — резюмирует Иван Соловьев.

Ранее ФАН сообщал, что китайские ученые в сотрудничестве с британскими коллегами опубликовали статью, доказывающую природное происхождение COVID-19. В публикации доступно объясняется, почему инфекция не могла развиться в лаборатории или на рынке животных.