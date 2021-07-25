Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 17:41
17:41
Происшествия
Глава СК взял под личный контроль дело о смерти министра Приамурья Курдюкова
17:40
Общество
Топ звездных пар, раздражающих россиян
17:36
Армия
Опубликованы уникальные кадры испытания прочности якорной цепи
17:35
Весь мир
Протесты против Жаира Болсонару охватили всю Бразилию
17:33
Происшествия
Пожарные спасли девушку из горящего дома в центре Петербурга
17:33
Общество
Нежелательные фонды США работают с активистами из РФ через Грузию
17:33
Общество
Стала известна дата выхода финального сезона сериала «Люцифер»
17:32
Весь мир
Ливийская национальная армия усиливается на юге страны для борьбы с террористами
17:31
Политика
Сатановский удивился наглости Японии после требований по Антарктиде
17:29
Экономика
В ЦБ предположили, что банковские вклады заменят биржу для части инвесторов
Все новости

Заслуженный юрист России встал на защиту британских журналистов из The Lancet
Общество
Заслуженный юрист России встал на защиту британских журналистов из The Lancet
pixabay.com/ru  /  BondSupanat

Британский медицинский журнал The Lancet назвали виновником пандемии коронавируса. По сообщениям ряда СМИ, с начала распространения COVID-19 у издания был эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждающим передачу патогена от человека к человеку, однако они не были опубликованы.

На защиту журналистов встал общественный деятель и заслуженный юрист России Иван Соловьев, заявив, что вопросы сейчас следует задавать другим людям.

«Мы же понимаем, что информацию, которая появляется у журналистов, кто-то принес. И дело журналиста — ее публиковать или не публиковать. Отвечать за то, что были получены сведения, которые могли облегчить течение пандемии и спасти жизни людей, должны те, кто эти данные изначально получил. И я отчасти могу понять и журналистов — им попалась информация, которая требовала перепроверки. А если бы эти сведения были ложными?» — рассуждает юрист.

Заслуженный юрист России встал на защиту британских журналистов из The Lancet
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

По мнению эксперта, проверить информацию на 100% не может ни один журналист, а без дополнительного альтернативного исследования The Lancet посеял бы панику среди народа. Поэтому решение — не давать ход этому материалу — кажется осторожным, но вполне разумным.

«Нашли кого осуждать. Разве у нас издательство борется с коронавирусом? У нас государственный штаб борется с коронавирусом. Гражданский долг того, кто получил эту информацию, не заключается в том, чтобы отнести ее в какое-то издательство. Он в том, чтобы передать ее соответствующим людям, которые имеют механизмы борьбы с коронавирусом. <…> Вот эти люди как раз и должны нести ответственность, потому что у них все сведения об опасности были, и они вместо того, чтобы их направить в государственные органы и ВОЗ, почему-то направили журналистам. Но надо не хайповать на них, а отправлять, наверное, тем, кто действительно может спасти людей», — говорит Соловьев.

Заслуженный юрист России встал на защиту британских журналистов из The Lancet
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Подобных новостей, как и многочисленных фейков о коронавирусе, будет появляться еще немало, убежден собеседник агентства. Конкуренция на международной арене, попытки скрыть истинное положение дел — за обвинительными публикациями и общественными обсуждениями может стоять многое, и здесь важно, как никогда, включать свою голову.

«В любом случае человечество извлекло определенные уроки из этого и будет более готово к появлению таких угроз. Наша страна, я считаю, очень достойно отработала все механизмы, которые были нужны. Мало того, что лучшие в мире вакцины сделали, так мы смогли еще и максимально вовремя все это купировать, чтобы наша экономика, которая и так под санкциями, просто не рухнула. Конечно, это очень сложное испытание, и, конечно, люди, понимающие, что что-то можно было раньше предупредить, будут искать и осуждать тех, у кого, казалось бы, эти сведения были. Но сложно говорить, что на начальном этапе вообще эти сведения заслуживали какого-то критического осмысления. Мы все знаем, что слухами земля полнится. Ну что тут хейтить английское издание?» — резюмирует Иван Соловьев.

Ранее ФАН сообщал, что китайские ученые в сотрудничестве с британскими коллегами опубликовали статью, доказывающую природное происхождение COVID-19. В публикации доступно объясняется, почему инфекция не могла развиться в лаборатории или на рынке животных.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Заслуженный юрист России встал на защиту британских журналистов из The Lancet
пандемия иван соловьев коронавирус the lancet
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru