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Зрелищный военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ РФ провели в Балтийске
Армия
Зрелищный военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ РФ провели в Балтийске
Пресс-служба Балтийского флота

Балтийск, 25 июля. Российские моряки организовали в Балтийске военно-спортивный праздник в День ВМФ РФ. Посетители смогли увидеть отработку 14 тактических эпизодов.

В торжествах принимали участие самолеты и вертолеты. В Калининградском морском канале состоялась высадка морского десанта, а также артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что зрители могли наблюдать траление фарватера, атаку вертолетом Ка-27ПЛ подлодки условного противника, атаку субмарины малым противолодочным кораблем, а также увидеть элементы артиллерийского боя.

Военнослужащие также разыграли эпизоды по освобождению судна, оказанию помощи аварийному кораблю и задержанию нарушителей госграницы РФ.

Ранее сообщалось, что корабли Каспийской флотилии продемонстрировали зрителям боевые возможности в рамках парада ко Дню ВМФ. Наиболее эффектные маневры экипажи отрабатывали на протяжении целого года.

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