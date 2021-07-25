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COVID-19 впервые выявили у спортсмена на ОИ-2020
Спорт
COVID-19 впервые выявили у спортсмена на ОИ-2020
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 25 июля. Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией среди спортсменов на Олимпийских играх в Токио выявлен у нидерландского гребца Финна Флорина.

Европейский спортсмен оказался не единственный заболевшим, однако первым официально зарегистрированным, передает «Киодо». В течение последних 24 часов COVID-19 обнаружили еще у 16 человек, имеющих отношение к Олимпиаде.

Всего с 1 по 23 июля на Играх в Токио взяли порядка 170 тысяч тестов на коронавирус. Положительные результаты показали около 0,02%. Изначально Олимпиаду должны были провести в Японии в июле-августе прошлого года, однако на фоне пандемии соревнования были перенесены на 2021 год. Сборная России уже обладает пятью медалями.

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