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Швейцарские ученые раскрыли, какие бактерии могут передвигаться с помощью осязания
Наука
Швейцарские ученые раскрыли, какие бактерии могут передвигаться с помощью осязания
pixabay.com

Берн, 25 июля. Некоторые бактерии способны передвигаться по поверхностям с помощью осязания, заявили ученые из Швейцарии.

Например, синегнойная палочка ползает с помощью движений, которые называют подергиванием. При этом раньше специалисты не понимали, что координирует движение микробов.

Однако ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны выяснили, что эти бактерии используют механизм, который очень похож на человеческое чувство осязания. По словам экспертов, новое исследование меняет представление о подвижности бактерий.

Биологи ранее обнаружили на Тибете вирусы, которые могут быть полезны для изготовления лекарств. На данный момент сложно сказать, какое значение эта находка имеет для научного сообщества.

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ученые бактерии осязание
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