В тибетском леднике обнаружили неизвестные вирусы, которым более 15 тысяч лет

Вашингтон, 25 июля. Американские ученые проанализировали образцы льда, которые были взяты в 2015 году на леднике Гулия. Там выявлено 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны.

По словам специалистов, ледник образовался 15 тыс. лет назад на высоте более 6700 метров над уровнем моря. Журнал Microbiome сообщил, что исследователям пришлось разработать уникальную технологию изучения замороженного биоматериала, чтобы не невредить его генетическому коду.

В ходе работы было выявлено 28 уникальных инфекций, которые не родственны друг другу. Эксперты рассказали, что их генетическом коде есть участки, позволяющие в условиях низких температур заражать клетки. Ученые считают, что эти вирусы обитали в почвах и растениях, а не среди людей или животных.

Найденные на Тибете вирусы могут быть полезны для изготовления лекарств. Они способны стать основой для борьбы с бактериальными инфекциями.