Москва, 25 июля. Иностранным кораблям лучше не заходить в Черное море с вражескими намерениями, иначе последствия будут плачевными, полагает военный эксперт Яков Кедми.

Систематические провокационные действия НАТО и Украины в Черноморском регионе показывают, что Запад не прекращает свои попытки навязать Москве свои правила игры и «подмять» под себя Черном море. Однако недавний инцидент с попыткой британского эсминца Defender вторгнуться в территориальные воды РФ продемонстрировал способность российского флота давать оперативный ответ на любые провокации, передает издание «Народные Новости».

По мнению Якова Кедми, Черноморский флот РФ является самым мощным. Кроме этого, Россия – самая сильная страна, которая с военной точки зрения владеет всеми своими территориями. Если же вражеские корабли все же надумают посетить Черное море, то смогут там продержаться «не больше 15 минут», считает эксперт.

«А то, что пытаются раздувать эту угрозу, чтобы подтвердить пребывание в Черном море других кораблей НАТО, с военной точки зрения, эти корабли будут дополнительными мишенями», — резюмировал он.

Ранее Яков Кедми обратил внимание на заметное ухудшение ситуации в Афганистане из-за действий боевиков. По его мнению, соседним странам следует быть начеку.