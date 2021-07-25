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Аналитики Кнутов и Дандыкин раскритиковали идею Польши использовать танки Abrams против РФ

  /   Обновлено: 25 июля 2021 15:21
Армия
Аналитики Кнутов и Дандыкин раскритиковали идею Польши использовать танки Abrams против РФ
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Ted Banks

Варшава, 25 июля. Польша может жестоко разочароваться, используя американские танки Abrams против России. Такое мнение выразили военные аналитики Юрий Кнутов и Василий Дандыкин.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена «сдерживать» Россию от возможного нападения на страну, используя американскую бронетехнику на смоленском и брестском направлениях. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter, которое, впрочем, вскоре удалили.

В беседе с «Народными Новостями» Кнутов отметил, что использовать Abrams против России — не лучшая идея, поскольку их бортовая и кормовая защита является крайне слабой и зачастую не может выдержать даже одного попадания из РПГ-7. Кроме того, у Москвы есть средства, способные эффективно выводить данные машины из строя, например, вертолеты Ми-28НМ, штурмовики Су-25 и новейшие ракетные комплексы.

Капитан 1 ранга запаса Дандыкин согласился с такой оценкой американских танков. Он заметил, что Минобороны Польши неспроста удалило сообщение Блащака.

«У них вся надежда на американские Abrams. А где же хваленый польский танк-призрак, который никто не видит: ни свои, ни чужие? Грустно все это. Поэтому и удалили сообщение, потому что знают силу русского оружия и мастерство тех, кому оно доверено», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Польша закупит вместе с танками Abrams устаревшие тягачи Hercules. Модифицированная версия тягача 50-х годов поступила на вооружение ВС США еще в 1997 году.

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россия польша abrams дандыкин кнутов
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