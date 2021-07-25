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Министерство образования Хакасии объяснилось за публикацию российской карты без Крыма
Политика
Министерство образования Хакасии объяснилось за публикацию российской карты без Крыма
министерство курортов и туризма Крыма

Абакан, 25 июля. Министерство образования Хакассии прокомментировало инцидент с публикацией карты России без Крыма. Ведомство объяснилось перед подписчиками в соцсетях.

В интернете появилась информация о публикации российской карты без Крыма в Instagram. Якобы министерство образования Хакасии выложило очертания страны, но полуострова там не оказалось. Сейчас эта запись в аккаунте ведомства отсутствует.

Министерство 25 июля опубликовало карту РФ с Крымом. Пост сопровождается обращением к подписчикам, ботам и заказным комментаторам.

«Министерство образования и науки Хакасии глубоко ценит целостность нашей страны», — отмечает ведомство.

Авторы сообщения отметили, что всегда поздравляют граждан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Министерство отметило, что искренне гордится страной.

Блогерша из Крыма ранее рассказала о пребывании на полуострове до и после воссоединения с РФ. Россиянка переехала в регион в молодости, но только после 2014 года поняла, как улучшается жизнь крымчан.

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