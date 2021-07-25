Гастротуры и святыни: ФАН выяснил, чем Узбекистан может привлечь российских туристов

Тула, 25 июля. Ограничение международного авиасообщения дает повод для развития других направлений туризма. Внимание на себя обращают российские города и соседние страны, доступные для посещения. ФАН узнал об одном из таких вариантов для путешествий.

Туристы, которые не любят или не желают проводить отдых в пляжном формате, продолжают искать доступные варианты для новых впечатлений. Во внутрироссийском топ-списке появились Псков, Махачкала, Мурманск. Среди мест для отдыха за пределами страны интересным может стать Узбекистан. Страны бывшего СССР начинали активное развитие туризма до пандемии. По возможности они готовы принять гостей из России и сейчас.

«Узбекистан до пандемии принимал около 8 миллионов туристов со всего мира. Если лет пять назад этот показатель был примерно в два раза ниже, но теперь благодаря политике, проводимой нашим президентом Шавкатом Мирзиеевым, уделяется большое внимание развитию туризма. В Самарканде открыт международный университет туризма. Даже есть зарубежные преподаватели. Наша молодежь обучается всем тем позициям, которые должны быть в туризме. Создавать уют, делать все благоприятное, чтобы туристы были довольны прямо с порога, с момента приезда в страну», — рассказал ФАН о туристической деятельности в Узбекистане предприниматель из Самарканда Анвар Мирзаев.

В стране немало мест, которые могут привлечь туристов. Исторические святыни и современные комплексы в крупных городах. Есть варианты с гастротурами и другими модными тенденциями.

«Ташкент — наша столица. Там много чего можно посмотреть. Строится всемирный центр исламской цивилизации. Это грандиозная стройка. В городе есть как старинные места, так и современные. Воздвигается «Сити-Ташкент». Этот деловой центр не будет уступать ведущим странам мира», — продолжает свой рассказ Анвар Халбаевич.

Самарканд был и остается сейчас одним из главных перекрестков мирового шелкового пути. Город полностью преобразуется благодаря усилиям по развитию туризма.

«Вдоль гребного канала идет строительство, где будет и гостиничный комплекс, и мировой оздоровительный центр. Центром всего внимания в Самарканде остается площадь Регистан, где расположены три медресе — Улугбека, Тилля-Кари и Шердор. Они являются символом нашего образования. Связаны с именем Алишера Навои и Абдурахмана Джами. Недалеко от Самарканда покои нашего великого исламского вдохновители имама Аль-Бухари. Его сборник хадисов считается в исламской мире считается второй священной книгой поле Корана. На протяжении всей жизни он собирал слова и деяния нашего пророка Мухаммеда. Представители всего исламского мира сегодня, когда приезжают в Узбекистан, со слезами на глазах посещают покои. Этот комплекс расширяется. Идут грандиозные строительные работы. До конца 2022 года комплекс будет полностью открыт для туристов», — говорит собеседник ФАН.

фото из личного архива Анвара Мирзаева /

Есть покои пророка Даниила, он пророк трех религий — исламской, христианской и иудаизма. Сюда приходят представители всех трех религий.

«Отрадно подчеркнуть, что на месте захоронения есть фисташковое дерево, которому около 600 лет. В течение многих дет это дерево было высохшим. Когда этот Мавзолей посещал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, он попросил принести воду из родника, взял ее и освятил дерево. В тот же год оно расцвело. Это настоящее чудо! Российские туристы часто приезжают сюда, любуются деревом», — говорит Анвар Халбаевич.

фото из личного архива Анвара Мирзаева /

Мавзолей Шахи-Зинда почитается в мире, его посещают крупные ученые и представители исламского духовенства.

«Самарканд — жемчужина Востока. У нас создан гастрономический центр. Здесь любой турист найдет все национальное меню. Под свою диету и предпочтения можно попробовать самые вкусные блюда: фруктовые, мясные и рыбные. Есть винкомбинат имени Ховренко. Там есть экзотические виноматериалы, есть великолепный винный погреб. Такой вид туризма у нас тоже может быть. Для туристов есть великолепные маршруты на любой вкус. В Узбекистане готовят около 60 видов плова. Есть даже отдельные селения со своими рецептами. Если попробовать настоящий самаркандский плов, его аромат будет звать опять и опять в Самарканд. Еще мы делаем великолепную баранину в тандыре. Выкапывается яма, обкладывается камнем, желательно, белым горным. Глубина около полутора метров, диаметр — около метра. Там разжигают ветки фруктовых деревьев. Горит большой костер. Когда все остывает, огонь прекращается, мясо надевают на фруктовые прутья, закрывают большим брезентом, чтобы воздух не попадал. Через два часа барашек получается очень вкусным, его тоже обязательно попробовать», — описывает туристические направления Узбекистана Анвар Мирзаев.

фото из личного архива Анвара Мирзаева /

Конечно, такой вариант туризма нельзя назвать максимально доступным. Пляжный отдых расположен в другой ценовой категории благодаря массовой востребованности. Путешествие с туристической целью в Узбекистан можно считать чем-то особенным, а потому обладающим иной привлекательностью.

«Узбекистан — это экзотика. Это экскурсионный тур, чтобы посмотреть и попробовать кухню. Тур недешевый, для тех, кому хочется чего-то еще, а не отдыха на море», — сообщила ФАН директор тульского турагентства Елена Тишкова.

Несмотря на сложности и особенности турпоездок, в Узбекистане гостям из России всегда рады.

«Наш народ всегда рад встретить гостей, особенно из России. С каждым годом все больше возвращается хорошее отношение к русскому языку. Самое лучшее время для посещения Узбекистана — вторая половина мая и вторая половина сентября. Это смак и настоящий комфорт. Во второй половине мая у нас везде зелень, еще ничего не выгорело. Поспевают первые ранние фрукты. Особенно черешня, это мировой бренд. Крупная черешня, аж черного цвета, будто напичкана медом. Ранние абрикосы и яблоки поспевают, очень вкусные. Готовят самсу из зелени, из мяты перечной, оленьей травы. Самсу весной надо пробовать, это настоящие витамины. Во второй половине сентября поспевают винограды. Воздух великолепный в это время», — рассказывает ФАН Анвар Мирзаев.

На современном этапе ключевым аспектом в решении о выборе туристического направления при зарубежной поездке может стать сама возможность пересечения границы. Этот фактор дает Узбекистану основание рассчитывать на внимание со стороны российских туристов.

Global Look Press / Stefan Auth/imagebroker.com

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