Чихание стало самым распространенным симптомом коронавируса у привитых людей

Лондон, 25 июля. Зарубежные ученые провели исследование и выяснили, что чихание является наиболее распространенным симптомом коронавирусной инфекции у привитых людей.

Именно этот симптом чаще проявляется у полностью вакцинированных людей по сравнению с непривитыми. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

Специалисты Королевского колледжа в Лондоне проанализировали информацию о самочувствии, которую записывали уже привитые граждане. Подробно были изучены показатели тех, кто заразился COVID-19 после укола. Как оказалось, именно чихание стало тем признаком, который чаще встречался среди вакцинированных.

Американские ученые ранее установили способ проникновения коронавируса в мозг человека. Так, инфекция поражает перициты, которые защищают клетки крови от внешнего влияния.