Звезда «Орла и решки» Жанна Бадоева намекнула на очередной развод

Москва, 25 июля. Ведущая Жанна Бадоева неожиданно подняла в разговоре с подписчиками тему развода. Неоднозначное высказывание звезды заставило фанатов думать, что она намекает на очередной разрыв.

Звезда тревел-шоу «Орел и решка» уже несколько лет живет в Италии вместе с детьми и третьим мужем, бизнесменом Василием Мельничиным. Недавно телеведущая публично порассуждала на тему развода. Бадоева опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась своим отношением к расставанию с возлюбленными.

«Я всегда говорю, что развод — это повод, чтобы люди начали жить своей жизнью, не таив обиды и забыв о разочарованиях», — заявила телеведущая.

Неожиданная тема публикации заинтриговала поклонников. Встревоженные фолловеры мгновенно заподозрили, что звезда намекает на развод.

«Только не говорите,что вы разводитесь»; «Очень жаль. Вы были просто прекрасная пара»; «Я что-то упустила? Жанна разводится ? Прекрасная женщина, и хочется чтобы была счастлива», — написали фанаты.

Вскоре телеведущая отреагировала на встревоженные комментарии поклонников. Бадоева поспешила успокоить фолловеров и призналась, что не планирует расставаться с мужем.

Телеведущая развеяла слухи о своем разводе, в отличие от звезды шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. Недавно адвокат бизнесмена Курбана Омарова поделился новостями о расставании его клиента с теледивой.